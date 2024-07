Info-Date am Abend: Von der Leyen wiedergewählt ++ AC/DC Konzert in Stuttgart: Jubel und Ärger

Ursula von der Leyen bekam heute Applaus im Europäischen Parlament. Sie wurde mit 401 von 707 abgegebenen Stimmen zur EU-Kommissionspräsidentin wiedergewählt. Damit ist von der Leyen jetzt für weitere fünf Jahre die wohl mächtigste Frau Europas. Die Wahl ist nicht ganz so knapp ausgefallen, wie im Vorfeld teils befürchtet. 360 Stimmen hätte von der Leyen gebraucht, am Ende wurden es gut 40 mehr als nötig. Auch wegen zahlreicher Stimmen aus der Fraktion der Grünen. Eine Unterstützung durch rechte Parteien, wie von der Leyen sie zuvor nicht ausgeschlossen hatte, war somit nicht vonnöten.

AC/DC Konzert in Stuttgart: Jubel und Ärger

Während in Gelsenkirchen gestern die Swifties - also Taylor Swift Fans - voll auf ihre Kosten kamen, fand in Stuttgart das Kontrastprogramm statt: 90.000 AC/DC-Fans feierten auf dem Wasen die Hard-Rock-Band. Nach Ende des Konzerts ging aber manches schief. Stellenweise gab es unter den Besucherinnen und Besuchern Panikattacken, Platzwunden und Schnittverletzungen. Der Grund: Es war an den Ausgängen schlicht zu eng. 17 verletzte Personen, so die erste Bilanz.