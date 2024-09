Grüne Lehren aus dem Wahldebakel: "Nicht nur mit der Klimakatastrophe um die Ecke kommen"

Lena Schwelling ist Landesvorsitzende der Grünen in Baden-Württemberg. Im SWR räumt sie ein, dass das schlechte Abschneiden ihrer Partei bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen dringend aufgearbeitet werden müsse: "Für Baden-Württemberg bedeutet es, dass wir die ländlichen Räume verstärkt in den Fokus nehmen müssen. Wir haben schon bei der Europawahl gesehen, dass wir da große Schwächen haben." Als besonders beunruhigend empfindet Lena Schwelling, dass vor allem junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren in Thüringen und Sachsen die rechtsextreme AfD gewählt haben: "Ich habe den Eindruck, das hat viel damit zu tun, dass wir junge Menschen wie selbstverständlich als links und progressiv gesehen haben. Das hat viel zu tun mit Fridays for Future. Da hat man gedacht – junge Leute und Klimaschutz – das ist selbstverständlich." Wie die Grünen neben dem Klimaschutz Jungwähler für ihre Ziele begeistern können, darüber hat Lena Schwelling mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gesprochen.