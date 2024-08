EU reguliert Künstliche Intelligenz: Das müssen Sie wissen

per Mail teilen

Die Europäische Union hat sich im Frühjahr einheitliche Regeln für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz gegeben. Diese schärferen Regeln für Künstliche Intelligenz treten jetzt in Kraft. Die EU will damit auch weltweite Standards setzen. Das Gesetz gilt für alle, die KI-Systeme innerhalb der EU entwickeln, anbieten oder nutzen.

Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz soll also in der EU sicherer werden. Wird Europa durch diese strengeren Regelungen abgehängt, in der technologischen Entwicklung im Vergleich zu den USA oder China? Darüber hat SWR-Aktuell Moderator Florian Rudolph mit Alexander Winkler gesprochen, KI-Experte aus der SWR-Wirtschaftsredaktion.