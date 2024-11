Ernährungsbericht: Mehr Gemüse, aber auch mehr Übergewicht

Die gute Nachricht zuerst: Die Menschen in Deutschland verbrauchen insgesamt mehr gesunde Lebensmittel wie Gemüse und weniger ungesunde wie rotes Fleisch. Aber die Deutsche Gesellschaft für Ernährung beobachtet auch, dass vor allem junge Menschen deutlich zu viel Fett, Salz und Zucker essen, oft versteckt in den schnellen Gerichten der Systemgastronomie. Was der Ernährungsbericht auch zeigt: Gesundes Essen ist nicht unbedingt teuer, so billig wie Fast Food aber eben auch nicht. Wie sehr der Kontostand über die Ernährungsgewohnheiten entscheidet – und ob der Trend insgesamt in eine gute Richtung geht, erklärt die Ökotrophologin Ulrike Arens-Azevêdo im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Gerhard Leitner.