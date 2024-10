E-Bikes winterfest machen: So geht’s

per Mail teilen

Für alle, die morgens und am Nachmittag viel unterwegs sind - Schule, Arbeit, Sport, usw. - beginnt jetzt wieder die Jahreszeit ohne viel Tageslicht. Morgens ist es etwa auf dem Weg zur Arbeit für viele noch dunkel - und auf dem Rückweg dämmert es dann schon wieder. Richtung Dezember verschärft sich das noch. Im Auto schaltet man einfach die Scheinwerfer an - beim Fahrrad muss man da ein bisschen genauer hingucken, gerade bei E-Bikes, sagen Fachleute.

Ebikes und Pedelecs: Profi-Wartung oder Do-it-yourself?

Das lässt sich natürlich in der Fachwerkstatt gegen entsprechende Bezahlung in Auftrag geben - viele machen es aber lieber kostengünstig daheim. Was man dabei beachten muss, und wann eine Profi-Wartung sinnvoll ist, erklärt David Koßmann, Redakteur beim Pressedienst Fahrrad. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Simon Dörr nennt Koßmann auch Besonderheiten bei E-Bikes und Pedelecs: Dazu gehören u.a. die Beleuchtung, die Reifen, oder auch die Bremsen, die oft höhere Geschwindigkeiten abfangen müssen als bei Fahrrädern ohne E-Unterstützung.