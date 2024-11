per Mail teilen

"Crime Night-" das ist nicht zu verwechseln mit einem "Crime Dinner", also einem Abendessen, bei dem es vor allem darum geht, einen kniffligen Kriminalfall zu lösen. Bei der "Crime Night" will die Polizei in Rheinland-Pfalz Leute finden, die echte Fälle knacken wollen. Landesweit finden mehr als 10 Veranstaltungen statt, die Lust auf den Polizeiberuf machen sollen. Das Interesse ist auf jeden Fall da – viele der "Crime Night"-Events sind ausgebucht.

Was dort konkret passiert und warum die Polizei überhaupt so aktiv um Nachwuchs werben muss, erzählt Judith Krämer, die bei der Polizei Rheinland-Pfalz dafür zuständig ist, Nachwuchs anzuwerben und einzustellen. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich beschreibt sie auch, worauf es im Polizei-Job besonders ankommt.