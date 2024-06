Boehringer-Ingelheim-Chef Traulsen ruft dazu auf, am Sonntag pro europäisch zu wählen

Fridjof Traulsen, Vorstandsvorsitzender des Pharmakonzerns Boehringer-Ingelheim, ruft dazu auf, bei der Europawahl pro-europäische Parteien zu stärken. In SWR Aktuell wies Traulsen darauf hin, dass extremistische Bewegungen in Deutschland und anderen Mitgliedsstaaten an Boden gewonnen hätten, deren Ziel es sei, die Europäische Union aufzulösen. Dem gelte es eine klare Absage zu erteilen, so Traulsen weiter: "Wir sind in Europa zu Hause. Für uns ist von Interesse, dass Deutschland und Europa wettbewerbsfähig bleiben und dass wir strategische Abhängigkeiten reduzieren." Deshalb sei es wichtig, für die europäische Idee zu werben, um so mehr, da sie gefährdet sei, sagte Traulsen im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Gerhard Leitner.