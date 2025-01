Die große Legende, die Donald Trump dem amerikanischen Volk erzählt ist, dass alles Negative, was in Amerika nicht in Ordnung ist, von außen nach Amerika hineingetragen wird. Es sind nicht die Amerikaner selbst schuld, dass einige Dinge im Argen liegen - beispielsweise in der Wirtschaft, in der Bildung - sondern es sind die Einflüsse von außen: Die kriminellen Gangs, die über die Grenze von Mexiko in die USA hereinkommen, die Chinesen, die den Weltmarkt mit ihren unfairen Handelspraktiken vergiften - und auch die Deutschen und Europäer, die sich zum Beispiel in der Sicherheitspolitik auf Kosten des amerikanischen Steuerzahlers einen schlanken Fuß machen.