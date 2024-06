Abenteurer sticht in See und sammelt Daten für Klimaschutz

per Mail teilen

Der Autor und Abenteurer Arved Fuchs ist wieder in seinem alten Segelschiff unterwegs. Mit seiner zehnköpfigen Crew startet er seine jährliche Klima-Expedition "Ocean Change".

Seit 9 Jahren unternimmt Arved Fuchs diese Expedition für die Wissenschaft mit seinem fast 100 Jahre alten Segelschiff. Ziel ist das europäische Nordmeer sowie die Bäreninsel zwischen Nordkap und Spitzbergen in der Barentssee. Ziel sei es, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren für das, was auf und um die Ozeane herum passiert, sagt Fuchs in SWR Aktuell.

Interessierte kommen via Internet mit auf die Reise

Gleichzeitig haben wir den Schulterschluss mit der Wissenschaft gesucht und sind entsprechend mit digitaler Messtechnik ausgestattet, so dass wir einerseits Daten sammeln können und andererseits ein interessiertes Publikum über unsere Webseite auf die Reise mitnehmen können.

Welche Daten gesammelt werden, was die Wissenschaft daraus schließen kann und weshalb er für den Schutz der Meere wirbt, darüber hat Arved Fuchs mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich gesprochen.