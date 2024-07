80 Jahre Warschauer Aufstand: Darum ist das Gedenken so wichtig

80 Jahre ist es her, dass sich in Polen die Menschen gewehrt haben gegen die grausamen Besatzer aus Deutschland, mit dem Warschauer Aufstand. Der Aufstand wurde blutig niedergeschlagen, etwa 200.000 Polen wurden getötet. Daran wird mit einem Staatsakt in Polen erinnert und dazu ist auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit einer Delegation ins Nachbarland gereist. Darunter ist der CDU-Politiker und frühere CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, Vorsitzender der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe im Bundestag. Seine Familie stammt aus Polen. Über die Bedeutung dieser Reise und die Erinnerung an den Warschauer Aufstand hat sich Paul Ziemiak mit SWR Aktuell-Moderator Gerhard Leitner unterhalten.