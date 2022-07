Volkshochschulverband BW pocht auf mehr Geld für Weiterbildung

Der Volkshochschulverband Baden-Württemberg besteht darauf, dass das Land wie vereinbart die Fördersumme für die allgemeine Weiterbildung bis 2026 um rund zwei Millionen Euro erhöht. Details will er am Donnerstag in Offenburg (Ortenaukreis) bekanntgeben. Im Rahmen seiner Jubiläumstagung zum 75-jährigen Bestehen will der Verband am Freitag dann in den drei Themenfeldern "Digitalisierung", "Integration und Inklusion" sowie "Klimaschutz und Nachhaltigkeit" jeweils den Preis der innovativen Volkshochschule verleihen. Zum Volkshochschulverband Baden-Württemberg gehören den Angaben zufolge 162 Volkshochschulen mit knapp 650 Außenstellen.