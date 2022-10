Großes Möbelhaus in Neu-Ulm schließt

Das Möbelhaus Opti Wohnwelt in Neu-Ulm schließt. Laut einem Medienbericht ist Ende März 2023 Schluss. Hinter den Kulissen gibt es offenbar Streit mit dem Vermieter.

Wie die "Südwest Presse" (Samstagsausgabe) berichtet, hat Geschäftsführer Oliver Föst die Schließung bestätigt. Mit dem Vermieter der 110.000 Quadratmeter großen Immobilie im Gewerbegebiet Starkfeld gebe es keine Verhandlungen mehr.

Zwist zwischen Opti Wohnwelt und Vermieter

Laut Zeitung sind sich der Vermieter, seit März 2021 ein österreichischer Unternehmer, und die Möbelhauskette in mehreren Punkten nicht einig. Eine angeblich zugesagte Renovierung sei weitgehend ausgeblieben. Aber auch die hohen Energiekosten machten Opti zu schaffen. Attraktive Preise seien deswegen nur schwer möglich.

Föst will das Personal soweit möglich an anderen Standorten des Unternehmens weiter beschäftigen, sagte er der "Südwest Presse". Die nächstgelegene befindet sich in Backnang (Rems-Murr-Kreis). Insgesamt gibt es bundesweit rund 40 Filialen. Föst war für eine Stellungnahme am Samstag zunächst nicht zu erreichen.

In dem Gebäudekomplex in Neu-Ulm hatten zuvor schon zwei Möbelhäuser aufgegeben: Möbel Mutschler und Möbel Mahler. Daneben gibt es dort aktuell weitere Einzelhändler und einen Supermarkt.