Messerangriff in Heidenheim: Mann und Frau verletzt

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag in Heidenheim einen 27-Jährigen wegen eines Messerangriffs festgenommen. Er soll in einer Wohnung einen Mann und eine Frau durch Stiche verletzt haben.

Die Festnahme des Tatverdächtigen durch die Kriminalpolizei erfolgte gegen 14:30 Uhr, so die Polizei. Der Mann soll in einer Wohnung in der Wilhelmstraße einen 38-jährigen Mann und eine 37-jährige Frau mit einem Messer angegriffen haben. Laut Ermittlungen der Polizei befanden sich in der Wohnung seit Montagabend mehrere Menschen. Am Dienstagmittag passierte dann die Tat: Der 27-Jährige soll den Mann und die Frau durch Messerstiche verletzt haben.

Eines der Opfer wurde lebensgefährlich verletzt

Die beiden Opfer wurden laut Polizei in Kliniken gebracht. Der Mann sei lebensgefährlich verletzt und notoperiert worden, hieß es. Die 37-jährige Frau schwebe nicht in Lebensgefahr. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt. Der mutmaßliche Täter soll am Mittwoch dem Haftrichter fortgeführt werden