Einstein-Marathon in Ulm: Alina Reh muss passen

Schade für die Organisatoren und das Publikum: Der Einstein-Marathon in Ulm wird ohne Läuferin Alina Reh aus Laichingen stattfinden. Dafür ist ein anderer Lokalmatador am Start.

Der Einstein-Marathon in Ulm wird ohne Läuferin Alina Reh aus Laichingen stattfinden. (Archivbild) IMAGO IMAGO / Beautiful Sports

Momentan fühle sie sich körperlich nicht fit genug, bei einem Wettbewerb um die deutschen Meisterschaften mitzumachen, teilte Alina Reh vorab mit. An den Start gehen wird dafür Arthur Abele vom SSV Ulm 1846, der 2018 Europameister im Zehnkampf wurde. Seinen Wettkampf-Abschied feierte er bereits bei der EM im Sommer in München, nun will er nochmal über 5.000 Meter vor heimischem Publikum auflaufen.

Erstmals Deutschen Meisterschaften im Halbmarathon

Erstmalig werden in diesem Jahr im Rahmen des Einstein-Marathons auch die deutschen Meisterschaften im Halbmarathon ausgetragen. Dabei wird unter anderem Marathon-Team-Europameisterin Domenika Mayer aus Regensburg an den Start gehen, die in Mötzingen (Landkreis Böblingen) geboren wurde.

Bislang haben sich 7.500 Sportlerinnen und Sportler für die verschiedenen Läufe angemeldet. Sie dürfen aber erstmals seit 2019 ohne coronabedingte Auflagen starten.