Substanzen der Mumifizierung geklärt

Ein Team von Forschenden der Uni Tübingen und der LMU München hat herausgefunden, mit welchen Substanzen die alten Ägypter ihre Toten mumifiziert haben. Dafür untersuchten die Forschenden Töpfe aus einer Werkstatt zum Einbalsamieren im ägyptischen Sakkara. Anna Priese:

Viele Namen der Balsamierungsstoffe seien in der Forschung zwar bekannt gewesen - nicht aber deren Zusammensetzung, so die Uni Tübingen. Forschende analysierten nun chemische Rückstände in Töpfen und konnten Licht ins Dunkel bringen: Bei den Balsamierungsmitteln handele es sich um unterschiedliche Mischungen, zum Beispiel aus tierischen Fetten, pflanzlichen Ölen und Harzen. Dabei waren bestimmte Mischungen wohl für die Einbalsamierung bestimmter Körperteile vorgesehen. Die Substanzen kämen oft aus weit entfernten Regionen - für die Forschenden sind sie damit auch ein Beleg für den frühen weltweiten Handel der alten Ägypter.