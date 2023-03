Spatenstich Baubeginn Personalwohnheime in Tübingen

per Mail teilen

1805 wurde sie gegründet: Die Uniklinik Tübingen. Heute ist sie der größte Arbeitgeber in der Stadt: 9.000 Beschäftigte arbeiten am UKT. Und sie bildet ihren Nachwuchs selbst aus: Gemeinsam mit der medizinischen Fakultät und anderen wissenschaftlichen Instituten ist die Tübinger Uniklinik sogar landesweit eine der größten medizinischen Ausbildungseinrichtungen. Problem: Pflegeschülerinnen und -schüler haben größte Mühe in der Unistadt bezahlbare Wohnungen zu finden. Deshalb wird nun gebaut. Unweit der Klinik sollen neue Wohnungen entstehen. Heute war Spatenstich. Anne Schmidt berichtet: