Tübingens OB Palmer will mehr Infos zu Angriff auf Polizisten

Wer ist der Mann, der vergangene Woche in Tübingen zwei Polizisten schwer verletzt haben soll? Und warum ist er auf freiem Fuß? Tübingens OB Boris Palmer fordert mehr Infos.

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer will mehr über einen mutmaßlichen Täter wissen, der zwei Polizisten in Tübingen schwer verletzt haben soll. Er befürchtet, der Mann könne weiter aggressiv sein. Die Behörden berufen sich auf den Datenschutz. Der OB hat deshalb jetzt einen offenen Brief an das Innenministerium geschrieben.

Polizisten schwer verletzt, Täter auf freiem Fuß

Anlass für den Brief ist ein Fall in Tübingen vor einer Woche: Ein 32-jähriger hat laut Polizei Passanten beleidigt und um sich geschlagen. Später hat er Polizisten gebissen und umgestoßen. Zwei Polizisten wurden schwer verletzt. Einer davon musste notoperiert werden. Der mutmaßliche Täter ist auf freiem Fuß. OB Palmer hält das für falsch und will weitere Infos über den Mann. Er befürchtet, der Mann könne weiterhin gefährlich sein.

Wegen Datenschutz: Keine Infos zur Vorgeschichte

Bislang teilte die Polizei mit, der Tatverdächtige sei Gambier. So stand es auch in einer Pressemitteilung der Polizei. Mehr Informationen gaben Polizei und Staatsanwaltschaft nicht heraus. Der Grund: Datenschutz.

Offener Brief an das Innenministerium: Viele Fragen.

In einem offenen Brief an das Innenministerium fordert Palmer, Details zu erfahren. Der Brief listet eine ganze Reihe von Fragen auf: Besteht die Gefahr, dass der Beschuldigte sich erneut Passanten in aggressiver Weise nähert? Hält er sich regelmäßig in Tübingen auf? Welchen Aufenthaltsstatus hat der gambische Staatsangehörige, ist er einschlägig vorbestraft oder häufig polizeilich bekannt geworden? Welche Prognose ergibt sich aus der Aktenlage für künftige Taten dieser Person?

Palmer fordert Prüfung der U-Haft

Palmer fordert auch die Prüfung einer Untersuchungshaft für den Tatverdächtigen. Denn nach § 112, Absatz drei StPO darf zum Beispiel die Untersuchungshaft auch angeordnet werden, wenn durch die Tat Leib oder Leben eines anderen gefährdet worden ist. Durch die Notoperation sei laut Palmer Leib oder Leben des Polizisten gefährdet worden.

Paragraf 112 StPO regelt die Voraussetzungen einer Untersuchungshaft Eine Untersuchungshaft darf laut 112 StPO angeordnet werden, wenn der Beschuldigte dringend verdächtig ist und ein Haftgrund vorliegt. Ohne Haftgrund darf Untersuchungshaft dann angeordnet werden, wenn zum Beispiel durch die Tat Leib oder Leben eines anderen gefährdet worden ist.

Oberbürgermeister Palmer fordert seit Jahren eine Lockerung des Datenschutzes im Umgang mit Geflüchteten. Eine von ihm geführte "Liste auffälliger Asylbewerber" musste er 2020 nach Intervention des Datenschutzbeauftragten löschen. Palmer hatte dafür Daten über Asylbewerber verwendet, die von der Polizei an die Ausländerbehörde übermittelt wurden. Oberbürgermeister Palmer hatte sie auch städtischen Behörden zur Verfügung gestellt.

Palmer: "Datenschutz könnte zu Täterschutz werden"

Der damalige Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink, erklärte: Die Daten seien ausschließlich für staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gedacht und nur in seltenen Fällen dürfe man davon abweichen. Palmer akzeptierte das Verbot, die Daten weiterzugeben, kritisierte aber, das gehe an der Realität vorbei und mache Datenschutz zu Täterschutz.