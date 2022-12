Weihnachtszirkus "Charles Knie" gastiert auf dem Messplatz

Frisch Auf Göppingen ging heute in der Handball Bundesliga leer aus. Göppingen verlor am 18. Spieltag mit m 29:33 in Magdeburg und steht jetzt auf Platz 15.

Die Rhein-Neckar Löwen setzten sich dagegen im letzten Spiel vor der Weltmeisterschaft klar mit 37 : 27 gegen Hamm durch. Überragender Akteur bei den Löwen war Juri Knorr.