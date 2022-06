In der Stadt ist am frühen Morgen mehr als zwei Stunden lang der Strom ausgefallen. Wie das Elektrizitätswerk Mittelbaden mitteilte, waren mehrere Kabel defekt. Viele Haushalte in Lahr wurden erst am Vormittag wieder mit Strom versorgt. Die Reparatur-Arbeiten werden die gesamte Woche über andauern.