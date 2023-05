per Mail teilen

Der Wald - das große Sorgenkind in Zeiten des Klimawandels. Und als reichten nicht schon Trockenheit und Borkenkäfer aus, dieses Frühjahr macht sich jetzt noch ein anderer Schädling in Südbaden wichtig: der Frostspanner. Ganze Eichenbestände in einem Waldstück im Landkreis Emmendingen hat die Raupenart kahlgefressen.