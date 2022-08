per Mail teilen

Für einen Neunjährigen kam jede Hilfe zu spät: Eine Frau ist bei Neuried unter Alkoholeinfluss gegen einen Baum gefahren. Ihr Sohn wurde aus dem Auto geschleudert und starb. Die Polizei hat Ermittlungen gegen die Frau aufgenommen.

Eine 35 Jahre alte Autofahrerin ist am Dienstagabend in Neuried-Ichenheim (Ortenaukreis) unter Alkoholeinfluss mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt. Dabei sei ihr neun Jahre alter Sohn ums Leben gekommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Sohn wird unter Autowrack eingeklemmt

Die Mutter war demnach mit hoher Geschwindigkeit auf der Rheinstraße am Ortsausgang Ichenheim, einem Ortsteil Neurieds, in Richtung Rhein unterwegs, als sie seitlich von der Fahrbahn abkam und gegen den Baum fuhr.

Das Auto wurde durch den Aufprall in zwei Teile gerissen. Der Junge wurde aus dem Wagen geschleudert und unter dem Wrack eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle.

Sachverständiger zur Klärung des Unfalls eingeschaltet

Die Mutter erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ein Alkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von knapp zwei Promille. Sie musste zusätzlich eine Blutprobe abgeben. Gegen die Mutter, die hinterm Steuer saß, wird wegen Trunkenheit am Steuer und des tödlichen Unfalls ermittelt, teilte die Polizei am Mittwochmittag mit.

Ein Sachverständiger soll nun klären, wie genau es zu dem Unfall kam. Die Rheinstraße in Neuried war zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt. Neben dem Rettungsdienst waren auch ein Notarzt und die Feuerwehr im Einsatz.