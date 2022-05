Ein Dokumentarfilm porträtiert die Erholungskur von Kreml-Kritiker Alexej Nawalny in Ibach im Kreis Waldshut. Der russische Oppositionelle war vor mehr als eineinhalb Jahren vergiftet und danach in der Berliner Charité behandelt worden. Um sich von den Strapazen zu erholen, verbrachte Nawalny einige Wochen in Ibach. Der Film kommt Freitag in die Kinos.