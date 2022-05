Modernes Fitnessangebot im Sternwald

per Mail teilen

Im Freiburger Sternwald wurde am Freitagmittag ein neuer Bewegungspark eröffnet. Filmsequenzen, die mittels QR-Codes abrufbar sind, zeigen eine Auswahl empfohlener Fitnessübungen. Die QR-Codes sind an den einzelnen Trainingsstationen angebracht. Ein großes Hinweisschild am Eingang weist auf die Verhaltensregeln im Park hin. Der Park ist gleichermaßen für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis gedacht. Ergänzt wird die Anlage durch verschiedene Laufstrecken im Wald, die das Aufwärmen ermöglichen. Der neue Park wurde gemeinsam vom Forstamt und dem Institut für Sportwissenschaften der Uni Freiburg geplant.