Kontrollen gegen Lärm und Müll

Um die Lärmproblematik vor allem in den Abendstunden im Freiburger Stadtgebiet in den Griff zu bekommen, wird es jetzt Kontrollen geben. Erster Schwerpunkt wird kommenden Samstag am Seepark sein. Der städtische Vollzugsdienst und Mitarbeitende des Polizeipräsidiums Freiburg sollen gemeinsam unterwegs sein. Bei den Kontrollen geht es unter anderem darum, Lärm und entstehenden Müll von Feiernden einzudämmen. Man wolle so frühzeitig auf mögliche Konflikte reagieren. Ziel sei es, die Lärmproblematik aus Sicht der Nachbarschaft abzumildern. Trotzdem sollen Menschen die Möglichkeit haben, sich im öffentlichen Raum zu treffen. So will man frühzeitig die unterschiedlichen Interessen in Einklang bringen, sofern das möglich ist.