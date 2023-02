Narren in Emmendingen mit Fackeln beworfen

Nach Angaben der Polizei wurden am Donnerstagabend zwei Menschen in Fasnachtsverkleidung in Emmendingen angegriffen. Die Angreifer sollen brennende Fackeln geworfen haben.

Nach Angaben der Polizei wurden die beiden Narren massiv von drei jungen Männern beleidigt, als diese ihnen auf der Straße am Donnerstagabend entgegenkamen. Dabei brachten die Angreifer ihre Missachtung gegenüber dem Fastnachtsfest zum Ausdruck. Sie verfolgten die zwei Verkleideten und bewarfen sie mit brennenden Fackeln. Warum die drei jungen Angreifer mit brennenden Fackeln unterwegs waren, ist unbekannt. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance Keine Verletzten Die Opfer konnten sich in einen Hauseingang retten, verletzt wurde niemand. Die Angreifer flüchteten zu Fuß über die Karl-Friedrich-Straße. Warum sie mit Fackeln unterwegs waren, soll den Angaben nach ermittelt werden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Am Donnerstag, dem Schmutzigen Dunschdig, waren viele Narren in Emmendingen unterwegs. Nach dem Umzug zum Alten Rathaus und der traditionellen Schlüsselübergabe gab es bis in die Nacht Bewirtung auf dem Schlossplatz.