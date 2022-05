Stuttgarter Oper: Irritation über Mehrkosten und Bauzeit

per Mail teilen

Das Milliardenprojekt Stuttgarter Oper sorgt für Irritationen. Zur geplanten Opernsanierung gebe es hinsichtlich Kosten- und Zeitrahmen keine verlässlichen neuen Kostenschätzungen, hieß es am Montag aus dem Rathaus. Die Stuttgarter Zeitung hatte zuvor von Mehrkosten und Zeitverzögerung beim Bezug der Interimsspielstätte berichtet. Mehrkosten wegen der aktuellen Baupreisentwicklung wollte die Stadt Stuttgart - ähnlich wie das Finanzministerium - am Montag aber nicht ausschließen. Es sei nie kommuniziert worden, dass die Interimsoper 2027 bereits bezugsfertig sein werde, so der Pressesprecher der Stadt. Nach dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderats seien Umzug und Inbetriebnahme immer für den Beginn des Jahres 2028 veranschlagt worden. Diese Planungen seien auch der Stuttgarter Oper bekannt.