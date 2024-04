Einerseits gescheitert, andererseits erfolgreich: Der Landtag hat am Mittwoch den Gesetzentwurf einer Elterninitiative für eine schnelle Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium in Baden-Württemberg mehrheitlich abgelehnt. In der Sache waren die Eltern jedoch erfolgreich - Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) erklärte, man werde aufwachsend ab dem Schuljahr 2025/2026 zu G9 zurückkehren. Henning Otte aus der SWR-Redaktion Landespolitik führt dies auf die Initative "G9 jetzt" zurück - und glaubt nicht, dass die Verantwortlichen jetzt aufhören.