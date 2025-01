Pflanzen im Schlafzimmer? Darauf sollten Sie achten

Gehören Zimmerpflanzen wirklich ins Schlafzimmer? Gartenexperte Volker Kugel weiß, welche Pflanzen im Schlafzimmer sogar gut sind und welche die Schlafenden besser meiden sollen.

In den letzten Jahren gab es viele neue Erkentnisse, die beweisen, dass bestimmte Zimmerpflanzen sogar nachts Sauerstoff produzieren und CO2 verbrauchen. Das fördert gesunden Schlaf. Hinzu kommt, dass manche Pflanzen sogar Schadstoffe wie Formaldehyd oder Benzole aus der Luft entfernen können, die aus manchen Materialien der Möbel oder auch aus Teppichen ausgeschieden werden.

Die bekannte Grünlilie mit ihren länglichen, überhängenden Blättern ist eine tolle Pflanze für das Schlafzimmer. Sie filtert Schadstoffe wie Formaldehyd aus der Luft und ist extrem pflegeleicht.

Der Geldbaum mit seinen kleinen fleischigen Blättern und dem sukkulenten Stamm produziert sogar nachts Sauerstoff und filtert die Luft. Auch er ist sehr pflegeleicht und muss nur selten gegossen werden.

Auch das Einblatt mit seine großen, dunkelgrünen Blättern ist perfekt für das Schlafzimmer geeignet. Das Einblatt ist eine hocheffektive Luftreinigungspflanze, die viele Schadstoffe bindet und durch die großen Blätter die Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer leicht erhöht – was unseren Nasen gut tut.

Auch die Echte Aloe ist eine geeignete Pflanze fürs Schlafzimmer. Auch sie reinigt die Zimmerluft und ist sehr pflegeleicht durch ihre wasserspeichernden Blätter.

Der Bogenhanf ist ebenfalls eine gute Zimmerpflanze fürs Schlafzimmer, denn er produziert über Nacht Sauerstoff. Mit seinen langen aufrechten Blättern, die mit einer Wachsschicht überzogen sind, braucht der Bogenhanf extrem wenig Pflege und kann viele Jahre im Schlafzimmer überdauern.

Der leider traditionell schlechte Ruf von Zimmerpflanzen in Schlafzimmern kommt von solchen, die eindeutig nicht geeignet sind: Jasmin, Gardenien, Hyazinthen – also Pflanzen mit ausgeprägtem Duft. Dieser Duft ist vor dem Schlafengehen oft unangenehm und kann uns auf Dauer Kopfweh bereiten.

Die Pflanzen fürs Schlafzimmer sind ideal für halbschattige Standorte. Das ist gut, denn die meisten Schlafzimmer haben ja keine Ausrichtung nach Süden. Gegossen wird je nach Bedarf. Immer dann, wenn die Oberfläche der Erde im Topf gut abgetrocknet ist. Wobei der Geldbaum, die Aloe und der Bogenhanf wahre Trockenkünstler sind und nur selten gegossen werden müssen.

Ein weiterer Vorteil: Alle oben genannten Pflanzen haben keine speziellen oder häufig auftretenden Schädlinge oder Krankheiten und kommen mit den in Schlafzimmern häufig etwas niedrigeren Raumtemperaturen sehr gut zurecht.

Bei allen Zimmerpflanzen kann es auch mal zu kleinen Problemen kommen. Probleme, die besonders bei Schlafzimmerpflanzen behoben werden sollten. Wenn auf der Topferde der Pflanzen weißer Schimmel zu erkennen ist, muss gehandelt werden. Denn die Sporen des Schimmels schaden natürlich auch der Gesundheit.

Zur Beseitigung des Problems topfen wir die Pflanzen in frische Erde um und geben danach prophylaktisch zirka ein Zentimeter dick Lavagranulat auf die Erde. Das hält die Erde trocken und bestenfalls schimmelfrei.

Wer neue Pflanzen fürs Schlafzimmer anschaffen will, sollte zu Pflanzen in Hydrokultur greifen. Denn die wachsen nicht in Erde sondern in reinem Blähtongranulat - und darin gibt es keinen Schimmel.