Palmen sind tolle Zimmerpflanzen und sorgen für ein gutes Raumklima. Außerdem vermitteln sie zu Hause Urlaubsfeeling. Man muss bei ihrer Pflege allerdings einige Hinweise beachten.

Damit wir dauerhaft Freude an Palmen im Wohnzimmer haben, müssen wir ganz spezielle Palmen auswählen. Die Dattelpalmen oder die Hanfpalmen zum Beispiel, die wir aus den Mittelmeerländern kennen, taugen für das Zimmer überhaupt nicht. Weil sie viel zu hoch werden und mit dem Kleinklima gerade jetzt im Winter nicht zurechtkommen. Die Heizungsluft in den Zimmern ist zu trocken und das Lichtangebot ist zu spärlich.

Hanfpalmen sind für die Wohnung nicht geeignet. Diese Palmen werden viel zu groß. picture-alliance / Reportdienste Norbert Schmidt | Norbert SCHMIDT

Man braucht für's Zimmer Palmen, die langsam wachsen und auf Dauer klein bleiben. Sie müssen das Kleinklima aushalten und auch mit weniger Licht als im Freien auskommen. Nur wenige ganz spezielle Palmen erfüllen diese Voraussetzungen für's Zimmer.

Die Bergpalme (lat. Chamaedorea) hat fein gefiederte Blätter, verträgt auch Plätze mit etwas weniger Licht und wird auch nach Jahren kaum höher als zwei Meter. Das ist auch für die anderen Zimmerpalmen wichtig, denn unsere Zimmer sind ja meist nur etwas höher als zweieinhalb Meter. Die Bergpalme liebt es, wenn wir durch regelmäßiges Versprühen von Wasser die Luftfeuchtigkeit im Raum erhöhen.

Die Bergpalme ist eine sehr beliebte Zimmerpflanze und deshalb ist die Palme oft in Wohnzimmern zu finden. picture-alliance / Reportdienste Artjazz/Shotshop | Artjazz

Ein weiterer Favorit ist die Kentia-Palme (lat. Howea). Sie ist die bekannteste Zimmerpalme und sehr robust. Trockene Zimmerluft verträgt sie gut, aber der Platz sollte heller als bei der Bergpalme sein (aber ohne direkte Mittagssonne). Mit den filigranen Wedeln wird die Kentia-Palme maximal zweieinhalb Meter hoch. Die Erde dürfen wir niemals ganz austrocknen lassen, Staunässe ist für sie, wie für alle Zimmerpalmen, ein absolutes "No Go".

Die Kentia-Palme ist sehr beliebt und gehört zu den Zimmerpflanzen, die besonders leicht zu pflegen sind. picture-alliance / Reportdienste Shotshop | Photology2000

Ein interessantes Äußeres hat die Fischschwanzpalme (lat. Caryota). Die Blätter sehen wirklich aus wie die Schwanzflosse eines Fisches. Sie wird nur zirka zwei Meter hoch und steht gerne hell – ohne direkte Mittagssonne. Also am besten am Ost- oder Westfenster. Für die Fischschwanzpalme ist eine etwas höhere Luftfeuchte positiv, regelmäßiges Sprühen mit Wasser hilft.

Die Fischschwanzpalme liebt einen hellen Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung. Sonst braucht sie auch nicht viel Pflege. picture-alliance / Reportdienste imageBROKER | Harry Laub

Die Steckenpalme oder Schuster-Palme (lat. Rhapis) ist die Zimmerpalme mit den geringsten Ansprüchen an Licht und Luftfeuchte. Sie hat mehrere Stämme und ihren Namen hat sie auch von den Stämmen, die im unteren Bereich dunkelbraun sind. Der Zweitname "Schusterpalme" kommt daher, dass die Pflanze früher oft in den Werkstätten der Schuhmacher stand, wo sie mit wenig Licht und Pflege auskommen musste.

Die Steckenpalme eignet sich sehr gut als Zimmerpflanze. Diese Palme kommt mit wenig Licht und Pflege aus. picture-alliance / Reportdienste OKAPIA KG, Germany | Eberhard Morell

Deutsche Pflanzennamen führen in die Irre Es klingt im Pflanzenfachmarkt oft nach Palme, ist aber gar keine echte Palme. Die sogenannte "Yuccapalme" zum Beispiel. Sie gehört botanisch zu den Spargelgewächsen. Auch die "Cycaspalme" mit ihrem dicken braunen Stamm und dem Blattschopf an der Spitze ist keine echte Palme, sondern eigentlich ein Farngewächs. Und auch die mächtigen Baumfarne werden oft mit den Palmen verwechselt, weil ihr Aussehen auf den ersten Blick den Palmen sehr ähnlich sieht. Die Cycaspalme wird oft als Zimmerpflanze eingesetzt, ist aber keine Palme, sondern ein Farngewächs. picture-alliance / Reportdienste blickwinkel/A. Laule Man sollte sich aber von diesen kleinen botanischen Verwechslungen nicht beirren lassen. Denn die Hauptsache ist die Freude an Zimmerpflanzen, die gerade im Winter so wichtig für unser Wohlbefinden sind.

Zimmerpalmen wachsen in normaler Blumenerde. Und Vorsicht: Sie sollten nie ganz trockenstehen, aber auch keine Staunässe haben. Gedüngt wird von März bis Oktober alle zwei Wochen mit einem flüssigen Grünpflanzendünger über das Gießwasser. Hier nimmt man am besten pro Gießvorgang nur die halbe Menge, die auf der Flasche angegeben ist.

Große Ansprüche an die Erde haben Palmen nicht. Diese Zimmerpflanzen wachsen in normaler Blumenerde und brauchen auch sonst nicht viel Pflege. picture-alliance / Reportdienste dpa Themendienst | Silvia Marks

Regelmäßiges Sprühen mit kalkarmem Wasser tut den Palmen gut. Werden ältere Palmblätter braun, schneidet man sie an der Basis ab, um Platz für neue Blätter zu schaffen.

Zimmerpalmen bereichern unser zu Hause durch frisches Grün. Aber auch viele andere Pflanzen bieten einen Mehrwert. Mit bunten Blüten oder angenehmen Düften. Unsere Tipps helfen Ihren Zimmerpflanzen, um weiter zu wachsen und zu gedeihen. Und wer in seinen vier Wänden einen tollen Duft vermisst, dem können wir gut riechende Zimmerpflanzen empfehlen. Neben der klassischen Efeutute gibt es ausgefallene Pflanzen, die durch ihren Duft die Stimmung aufhellen!