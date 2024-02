Valentinstag: Geschenk-Ideen für 2024 - kreativ und last minute

per Mail teilen

Wir geben Tipps zum Valentinstag für kleine und süße Geschenke oder Überraschungen, die man auch noch last minute zum Tag der Liebe backen oder basteln kann.

Liebe geht durch den Magen

Sind die nicht süß? Liebesbriefe zum Vernaschen! Einfach einen Mürbeteig zubereiten, den Teig ausrollen und Rechtecke ausschneiden. Jeweils in die Mitte einen Klecks Erdbeer- oder Himbeergelee geben und drei Ecken in die Mitte klappen. Kleine Herzen aus Teig ausstechen und auf den Teigbrief drücken. Wenn die Liebesbriefe aus dem Backofen kommen mit etwas Puderzucker bestreuen.

Kekse mit Liebesbotschaft

Diese süßen Glückskekse sind wie gemacht für den Valentinstag. Sie schmecken nicht nur lecker, sie enthalten auch wundervolle Liebesbotschaften, die Sie sich ganz individuell für Ihren Schatz ausdenken können. Ein tolles und individuelles Geschenk. Wer keine Zeit mehr zum Backen hat, der kann alternativ auch Glückskekse aus Papier basteln.

Herzwaffeln zum Valentinstag

Auch für Waffel-Liebhaber haben wir eine schöne Idee gefunden. Für ein leckeres Kaffee-Aroma einfach etwas Instant-Espresso unter den Waffelteig mischen. Dann werden die Waffeln mit einer leckeren Creme gefüllt und übereinander geschichtet. In diesem Fall ist es eine Mascarpone-Sahne-Creme und zusätzlich noch Kaffeesirup. Das geht natürlich auch in anderen Geschmacksrichtungen. Dekoriert mit herzigem Zuckerstreusel ist das toll für den Gaumen und fürs Auge.

Blumiges Geschenk: Essbare Rosen, die nicht welken

Auf die Schnelle ein paar Rosen zaubern, die garantiert nicht welken, das geht mit sauren Fruchtgummi-Zungen. Dafür braucht man Schaschlik-Spieße, rote und grüne Fruchtgummi-Zungen. Der Fruchtgummi wird gerollt und dann aufgespießt. Eingewickelt in eine transparente Geschenkfolie und mit einer Schleife, sieht der süße Rosenstrauß richtig gut aus.

Kekse mit Herz

Wer eine Vorliebe für Hildabrötchen oder Ochsenaugen hat, der kann zum Valentinstag das Rezept wieder rauskramen und eine Herz-Variante zaubern. Dafür muss man dann nur zweimal mit den Finger in den Keksteig drücken, damit ein Herz entsteht und das wird dann mit roter Marmelade gefüllt.

Knusprig und lecker: Blätterteigherzen verschenken

Blätterteig mit rotem Fruchtgelee bestreichen und von zwei Seiten zur Mitte hin zusammenrollen. Dann den Teig in etwa 1,5 Zentimeter breite Herzen schneiden. Die gegebenenfalls auf dem Backblech nochmal in Form drücken und gelbgold backen. Wer mehr auf Schokolade steht, kann statt Gelee auch eine Schokocreme verwenden.

Schokoladenherzen zum Valentinstag

Für diese süße Überraschung braucht man eine herzförmige Silikonform, gefriergetrockneten Erdbeeren oder Cranberries, Nüsse oder Mandeln. Diese Zutaten kommen als erstes in die Form und dann wird die geschmolzene Schokolade darübergegossen. Dann muss die Schokolade nur noch fest werden und fertig sind leckere Schokoladenherzen.

Schokolade Last-Minute selbst machen

Schokoladenfans können auch eine Liebes-Schokolade verschenken. Dafür braucht es Buchstaben-Kekse, dunkle und weiße Schokolade, gefriergetrocknete Himbeeren und Erdbeeren sowie Zuckerstreusel. Eine flache Backform mit Backpapier ausschlagen, Schokoladentafeln darauflegen und im Backofen schmelzen lassen. Dann die Schokolade aus dem Ofen nehmen mit einem Schaschlikspieß oder einer Gabel die Schokolade vermischen. Dann kommen die Keks-Buchstaben zum Einsatz. Die Schokolade wird dann mit den Fruchtstückchen und dem Zuckerstreusel bestreut. Dann muss die Schokolade nur noch auskühlen.

Cocktail in Pink zum Valentinstag

Wer nach einem Candellight-Dinner zu Hause noch was Besonderes auftischen möchte, dem schlagen wir einen besonderen Valentinstagscocktail vor. Wer mag, kann Eiswürfel mit Rosenblättern vorbereiten. Die kommen auch als erstes ins Glas, dann einen Schuss Lillet Blanc Apperitiv, etwas Rosenlimonade und das Ganze wird dann mit Prosecco aufgegossen.

In dieser Anleitung wird noch essbares Glitzer untergerührt, das sieht zwar schön aus, aber da sollte man auf Grund der Inhaltsstoffe selbst entscheiden, ob man das konsumieren möchte. Der Cocktail sieht auch ohne Glitzer toll aus.

Ansonsten hätten wir noch ein Rezept mit weißem Wermut und Guavensaft im Angebot. Denn Ruby passt farblich sehr gut zum Valentinstag. Und auch der Aperitif Rosé Berry ist ein fruchtiges Getränk mit Gin und Roséwein.

Überraschung zum Valentinstag: Frische Erdbeeren mit Schokolade

Erdbeeren wird ja eine aphrodisierende Wirkung nachgesagt. Wie wäre es also mit frischen Erdbeeren, überzogen mit Schokolade? Damit es so richtig nach Valentinstag aussieht noch ein paar Zuckerherzen dazu?

Klemmbrett mit Herzensbotschaft

Wer noch was basteln möchte und ein paar Holzreste im Keller hat, der kann so ein praktisches Klemmbrett mit einer Liebesbotschaft basteln. Das kommt sicher gut an.