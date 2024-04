Glückswürmchen oder Sorgenwürmchen häkeln – ein Trend der Freude bringt

per Mail teilen

Sie sind klein, süß und vielfältig: Glückswürmchen oder Sorgenwürmchen sollen ihren Findern Glück bringen und ihre Sorgen vertreiben. Was es mit dem Trend auf sich hat und wie kreativ man mit Wolle werden kann, lesen Sie hier.

Was sind Glückswürmchen?

Die Glückswürmchen werden aus Wolle gehäkelt und können ganz unterschiedlich aussehen. Sie sind meist bunt und jedes Würmchen ist ein kleines Kunstwerk für sich.

Glückswürmchen auswildern

Die Glückswürmchen sollen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und Freude bereiten. Deshalb werden sie ausgewildert, damit andere Menschen sie finden. Zusammen mit einer kleinen Karte werden sie in eine Tüte gepackt und im öffentlichen Raum verteilt. Oder sie werden an Familie, Freunde und Bekannte verschenkt. Die Würmchen werden auch Sorgenwürmchen genannt.

Was steht auf den Karten?

Auf der beiliegenden Karte stehen dann so Sätze wie: "Ich bin Dein Glückswürmchen, klein aber fein. Darf ich Dein Begleiter sein?..." oder "Ich bin Dein kleiner Sorgenwurm und begleite Dich stet's bei Sonne und Sturm...", "Alle Sorgen, die Dich quälen, kannst Du mir ganz still erzählen. Behalte mich, drück mich ans Herz. Vergiss Deinen Kummer und Deinen Schmerz."

Ein Trend der sich immer mehr ausbreitet

So einen ähnlichen Trend gab es in der Corona-Zeit mit den bunt bemalten Steinen. Die Würmchen sollen ebenfalls ein bisschen Feundlichkeit in die Welt hinaustragen und ihrem Finder als Glückbringer dienen oder eben dessen Sorgen auffressen.

Es gibt Facebookgruppen, die Häkelanleitungen teilen oder fertige Glückswürmer als Inspiration für die Community. Auch bei Instagram kann man diese Würmchen finden. Sie sind einfach zu häkeln und können aus Wollresten gemacht werden. Es gibt aber auch sehr kreative und zum Teil sehr aufwendigere Exemplare. Wer selber diese Glückswürmchen häkeln möchte kann bei YouTube gute Video-Anleitungen finden. Die Idee der Glücks- oder Sorgenwürmchen soll aus Großbritannien kommen, wo sie "Worry Worms" genannt werden.

So vielfältig sind die Glückswürmchen oder Sorgenwürmchen

Das sind die klassischen Würmchen. Es gibt sie auch mit Hut oder Haaren.

Frühlingswürmchen

Passend zum Frühling gibt es für die Glückswürmchen auch die entsprechende Frühlingsmode. Kleider machen den Wurm.

Oder es gibt sie als Schmetterlinge in unterschiedlichen Größen. Sie sind etwas aufwändiger zu häkeln, aber sie sehen einfach nur süß aus.

Und mal ehrlich, wer würde sich nicht über eine zwinkernde Blume freuen?

Abhängig von der Farbe der Wolle, dem Gesicht und der Art wie sie gehäkelt sind, sehen die Blumen doch sehr verschieden aus.

Dieses Würmchen macht offenbar gerade Frühjahrsputz oder nimmt der Besitzerin oder dem Besitzer die Sorge vor der großen Putzaktion. Dieses Beispiel zeigt, wie man die Glückswürmchen auch mit kleinen Accessoires zusätzlich aufwerten kann.

Bekannte Glückswürmchen

Sorgenwürmchen im Harry-Potter-Look

Wer so ein Sorgenwürmchen findet, der kann sich glücklich schätzen. Vielleicht hat der ja auch noch zusätzliche Zauberkräfte. Auf jeden Fall ein schönes Geschenk für Kinder.

Pumuckl darf nicht fehlen

Wenn es sogar Harry Potter gibt, dann muss es auch Pumuckl geben, oder?

Karl Lagerfeld aus Wolle

Was Karl wohl zu diesem Wollwürmchen gesagt hätte? Auf jeden Fall eine sehr kreative Idee.

Wenn aus Sorgenwürmern Fabelwesen werden

So ein Glückswürmchen kann auch schon mal die Gestalt eines Einhorns annehmen.

Und die beliebten Wichtel ziehen nicht nur in der Adventszeit in deutsche Haushalte ein, nein, die Würmchenwelt erobern sie auch.

Glückswürmchen für besondere Anlässe

Zur Hochzeit eignen sich solche Glücksbringer ebenfalls ganz hervorragend.

Würmer für Feiertage und Feste

Würmchen für die tollen Tage

In den Fastnachtshochburgen sind bestimmt auch schon einige dieser Würmchen aufgetaucht.

Der Osterhase lässt grüßen

Natürlich gibt es die Glücks- und Sorgenwürmchen auch als Osterhasen...

... oder Oster-Lämmer. Sie sind einfach sehr wandlungsfähig.

Glückswurm zu Halloween

Auch Glückswürmchen mit roten Haaren und Hexenhut gibt es.

Weihnachten mit Sorgenwürmchen

Diese Schnee- und Weihnachtsmänner könnte man ja fast schon als Deko benutzen.

Weihnachtssterne machen sich auch ganz gut und demonstrieren, welchen Effekt so eine besondere Wolle haben kann.

Prost Neujahr

Besonders Silvester und Neujahr sind gute Gelegenheiten, um Glücksbringer zu verschenken oder auszuwildern.