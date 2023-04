Tolle Ideen für den Balkon: Deko-Trends 2023

Den Frühling und den Sommer auf dem Balkon verbringen, das macht Laune. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie Ihr Lieblingsplätzchen noch wohnlicher und schöner gestalten können.

Auf dem Balkon Sonne und frische Luft tanken, dabei ein Buch lesen, die Seele baumeln lassen oder was Leckeres essen, so können wir die warmen Monate draußen richtig genießen. Damit Ihr Balkon auch so richtig gemütlich wird, haben wir hier ein paar Ideen für Ihre Balkon-Gestaltung und Dekoration gesammelt.

Pflanztopf als Hingucker

Dieser Pflanztopf zum Aufhängen ist wirklich zum Verlieben. Man kann ihn ganz individuell bepflanzen und gestalten. So wird er garantiert zum Hingucker auf Ihrem Balkon.

Regale aus alten Holzkisten

Wenn Sie auf der Suche nach einer Regal-Lösung für Ihr kleines Freiluftparadies sind, dann könnte diese Idee was für Sie sein. Einfach mehrere Holzkisten in Ihrer Lieblingsfarbe lackieren und nebeneinander stellen und übereinander stapeln. So haben Sie Platz für all ihre Blumentöpfe und Deko-Gegenstände.

Laternen sorgen für stilvolle Beleuchtung

Besonders schön machen sich Laternen auf dem Balkon oder der Terrasse. Besonders, wenn man sie in Gruppen anordnet und verschiedene Größen miteinander kombiniert. Ein paar Pflanzen oder Blumen dazwischen stellen und schon ist der Balkon aufgewertet.

Üppige Pflanzenpracht

Hier ist jemand wirklich mit dem grünen Daumen gesegnet. Ein Balkon voller Blumen und Pflanzen, eine echte grüne Oase. Klar muss man für die Pflege Zeit investieren, aber es lohnt sich. So ein Balkon ist nicht nur was fürs Auge, sondern so eine Begrünung sorgt im Sommer auch für ein besseres Mikroklima. Tipps und Tricks für Kübel bis zum Hochbeet vom SWR Balkon Contest.

Gemütlichkeit auf dem Balkon

Die Holzmöbel, der Holzboden und die Olivenbäume schaffen auf diesem Balkon eine angenehme mediterrane Atmosphäre. Hinzukommen schlichte Terrakotta-Töpfe und eine Bank mit hellen Kissen. Highlight ist natürlich der Hängesessel, in dem man sich gut entspannen kann. Fast wie im Urlaub, oder?

Auch dieser Balkon ist so geschmackvoll gestaltet. Die Naturfarben harmonieren sehr gut miteinander. Der Outdoor-Teppich, die Kissen und Felle sorgen für extra Gemütlichkeit. Auch die Lichterkette und die Kerzen tauchen den Balkon in ein angenehm warmes Licht. Perfekt zum Chillen.

Balkon im Boho-Style

Wow, so einen Balkon hat nicht jeder. Der lässige Boho-Style ist inspiriert von der Natur und zeichnet sich durch Erdtöne und kräftige Naturfarben aus. Die Möbel sind ein Mix aus modernem Design und Vintage-Stücken. Und dieser Balkon ist perfekt zum Entspannen. Und wenn es so richtig heiß ist im Sommer, dann kann man die Nächte dort draußen verbringen.

Auch hier sind die Farben und Materialien perfekt kombiniert. Sonnenschirm und die Liegepolster in Olivgrün, gemusterte Kissen, dazu Holzmöbel und ein Sichtschutz aus Bambus. Die Pflanzen und die Lampion-Lichter-Kette runden das Konzept des Balkons im Boho-Style ab.