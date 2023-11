Sven Plöger: Darum sind Wettervorhersagen so schwierig

per Mail teilen

Sven Plöger ist der lustige Wetterfrosch in der ARD. Doch dass er zum Fernsehen kam, verdankte er einem Zufall. Lange Zeit bereitete er das Wetter für den Hörfunk vor, bis seine Vorgesetzten feststellten: "Der sieht zwar scheiße aus, er kann aber reden." Seither sind über 24 Jahre vergangen.

Der Meteorologe spricht im Interview über die Komplexität der Wettervorhersage in Deutschland und was die unglaubliche Zahl 663 Sextilliarden damit zu tun hat. Zudem erklärt er SWR4 Moderator Jörg Assenheimer, wie der CO2-Ausstoß der verschiedenen Länder einzuordnen ist, und was er persönlich gegen die Klimakrise unternimmt.

