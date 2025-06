Königin Silvia von Schweden ist Heidelberg tief verbunden. Die Deutsch-Schwedische Gesellschaft ist eine wichtige Brücke in ihre Geburtsstadt.

Am 23.12.1943 wird Silvia Sommerlath in Heidelberg geboren, kommt bis zu ihrer Heirat in Schweden im Jahr 1976 viel herum, bereist an der Seite von König Carl Gustaf die ganze Welt. Doch Heidelberg bleibt sie bis heute zutiefst verbunden.1997 übernimmt Königin Silvia von Schweden die Schirmherrschaft der Deutsch-Schwedischen Gesellschaft in Heidelberg. Eine größere Ehre und Würdigung hätte der Gesellschaft nicht zu teil werden können, sagt die Vorsitzende Margret Dotter.

In dieser Episode "Annelies Royale Welt" erzählt die Schwedin und Wahl-Heidelbergerin Margret Dotter über das royale Engagement und über ganz besondere Momente mit Königin Silvia von Schweden.

Der royale Podcast "Annelies Royale Welt". Informativ, unterhaltsam und spannend!