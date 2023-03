Es sind Einblicke in die Beziehung zwischen dem Vater Prinz Philip und seinem Sohn Charles. Über Jahrzehnte hinweg pflegt Prinz Philip eine Briefkorrespondenz mit dem Schulleiter von Cheam, einer Internatsschule, in die Prinz Charles mit 8 Jahren eingeschult wird. Queen Elizabeth und ihr Mann Prinz Philip ermöglichen ihrem ältesten Sohn, als erstem Thronfolger überhaupt, eine normale Schulausbildung. In Cheam muss sich der kleine Prinz durchbeißen und sich unter seinen Mitschülern behaupten - nicht einfach für den vermeintlich sensiblen und gesundheitlich angeschlagenen Jungen. Die Briefe, die Prinz Philip dem Schulleiter und dann später anderen Familienmitgliedern schreibt, lassen tief in das Verhältnis zwischen Vater und seinem ältesten Sohn blicken. Einen Teil dieser Briefe hat der ARD-Korrespondent und passionierte Sammler royaler Korrespondenz Peter Hornung ersteigert. Hier in diesem royalen Podcast „Annelies Royale Welt“ geben wir exklusive und teilweise erschreckende Einblicke in diese Vater-Sohn-Beziehung.

Der royale Podcast „Annelies Royale Welt“ - alle 14 Tage neu – informativ, kurzweilig und unterhaltsam.