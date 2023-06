Exklusiver Blick auf die neue Ära von König Charles III. - Alexander von Schönburg bei Annelies Royale Welt

per Mail teilen

70 Jahre lang musste Charles warten, bis er King Charles III. wurde. Seine Mutter Queen Elizabeth hat ein großes Erbe hinterlassen. Die größte Aufgabe von König Charles III. ist es, die Monarchie zu modernisieren, damit sie fortbestehen kann. Denn die Zeiten, in denen die Royal Family ein Selbstläufer war, sind längst vorbei. Charles muss Zeichen setzen, auch wenn es gegen Familienmitglieder geht. Zum Beispiel gegen seinen Bruder Prinz Andrew.

Über die neue Ära im britischen Königshaus spricht Royalexpertin Annelie Malun mit Alexander von Schönburg. Selbst adelig und ein intimer Kenner der royalen Familie, zeigt Alexander von Schönburg in seinem neuen Buch „Was bleibt, was wird – Die Queen und ihr Erbe“ genau auf, was die Queen hinterlassen hat und wie wichtig vermeintlich altmodische Tugenden sein können.