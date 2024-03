Schneesturz – Der Fall des Königenhofs

per Mail teilen

Ein alemannisches Mundarthörspiel nach einer wahren Begebenheit aus dem Jahr 1844:

Am 24. Februar, einem Samstag, sitzt der Schwarzwald-Bauer Martin Tritschler mit Nachbarn und Knechten beim Cego-Kartenspiel in der Stube. Die Frauen und Kinder sind schon zu Bett gegangen. Draußen stürmt es. Tauwetter. Gegen Mitternacht vernimmt die Nachbarin ein "Schausen", ein bedrohliches Donnern. Und als sie am nächsten Morgen sieht, dass ihre Söhne vom Kartenspielen nicht zurückgekehrt sind, macht sie eine grausige Entdeckung: Der Königenhof ist verschwunden, von einer Lawine verschüttet. Wo sind seine Bewohner? Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt …