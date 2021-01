per Mail teilen

Der SWR4-Newsletter kommt alle zwei Wochen zu Ihnen.

Erfahren Sie alles, was wichtig wird im Programm, verpassen Sie keine Highlights und gewinnen Sie mit etwas Glück bei unseren Verlosungen exklusiv für Newsletter-Abonnenten.

Verpassen Sie keinen Star im Studio, erfahren Sie als erste etwas über die neuen SWR4 Veranstaltungen und schmunzeln Sie bei einem gelegentlichen Blick hinter die Kulissen von SWR4. Mit dem neuen Newsletter verpassen Sie nichts mehr und sitzen in der ersten Reihe von SWR4. Thematische Schwerpunkte wie unseren Regionencheck, die Bitte, uns Bilder aus Ihrem Garten zu schicken - all das lesen Sie im SWR4 Newsletter. Melden Sie sich gleich an.

So bestellen Sie den Newsletter

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse im Feld unten ein, beantworten dann die eingeblendete Frage und klicken dann auf "Eingaben versenden".

Sie erhalten dann eine E-Mail, mit einem Link zur persönlichen Bestätigung. Erst wenn diese Bestätigung erfolgt, erhalten Sie den Newsletter ab dem nächsten Termin.

So kündigen Sie den Newsletter

Sie können den E-Mail-Newsletter jederzeit wieder abbestellen. Dazu gibt es in jedem Newsletter ganz am Ende neben dem Impressum die Möglichkeit, den Newsletter direkt abzubestellen.

Sie haben eine neue Mailadresse?

Kündigen Sie bitte zuerst Ihre alte Adresse direkt über den Newsletter. Bestellen dann das Abo erneut mit der neuen Adresse hier bei SWR4 Baden-Württemberg

Sie sehen bei der Anmeldung eine Fehlermeldung?

Wenn die Nachricht erscheint: "Ihre Eingabe muss mit dem geforderten Format übereinstimmen", achten Sie bitte darauf, dass Ihre Mailadresse in Kleinbuchstaben eingetragen ist. Beispiel: statt Herbert.Mustermann@mail.de müssen Sie schreiben: herbert.mustermann@mail.de