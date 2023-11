Der Mundartpreis "Lahrer Murre" wurde verliehen

Zum elften Mal wurde die "Lahrer Murre" verliehen. So heißt der Preis eines alemannischen Mundartwettbewerbs im Schwarzwald, der nach einem Lahrer Hefegebäck benannt ist. Er wird jedes Jahr von der Stadt in der Ortenau verliehen. Bei den Erzählungen ging der erste Preis an Heidi Ockenfuß aus Lahr und bei den Gedichten an Willi Keller (siehe Foto) aus Zell-Weierbach. Sie und die Zweitplatzierten haben die "Lahrer Murre" in der Lahrer Mediathek verliehen bekommen. Helmut Dold alias "d´Hämme" sorgte für die Musik und der Journalist Heinz Siebold für die Moderation.