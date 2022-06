Gerd Birsner: der badische Liedermacher und Tausendsassa

per Mail teilen

Der Musiker Gerd Birsner ist ein "G‘schichtleerzähler" und mit seinem Programm auf den Bühnen der Region daheim. Der waschechte Badener gibt gerne Pfiffiges aus dem prallen Leben und gitarristische Ohr-d’Ouvres zum Besten.

Geburtstag 12.07.1953 Geburtsort Sinsheim Wohnort Kehl Beruf Liedermacher, Journalist, Rundfunkmoderator

Gerd Birsner - der Tausendsassa

Der gebürtige Sinsheimer Gerd Birsner hat sich an vielen Sachen ausprobiert: Er war Kreis-Vizemeister im Hochsprung in der B-Jugend, kabarettistischer "Ortsrumsteher" und immerhin 20 Jahre echter Ortsvorsteher in Rheinau-Diersheim im Ortenaukreis. 1984, als seine erste selbst produzierte LP "Dreikäsehochs & Lufti-Küsse" den Preis der deutschen Schallplattenkritik bekam, wurde der Süddeutsche Rundfunk auf ihn aufmerksam und er moderierte Sendungen im Hörfunk- und Fernsehprogramm wie zum Beispiel "Treffpunkt".

Preise und Aktivitäten

Der bekennende Badener ist Träger des ersten Kleinkunstpreises Baden-Württemberg, Programmmacher des Kultursommers in Gengenbach im Ortenaukreis und dazu noch als Mundart-Liedermacher auf der Bühne unterwegs.