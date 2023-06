Teil 1 des Hörspiels: Peter Schlack (geb. 1943) erzählt von seiner Kindheit in Stuttgart-Gablenberg. Von seinen Erinnerungen an die Straße, in der er als Kind gewohnt hat. In seiner schwäbischen Muttersprache entwirft er eine karge, poetische Nachkriegswelt, die zugleich eng und entgrenzt ist. Gegen den Mangel stellt er die kindliche Fantasie, die Erinnerung kleidet er in minimalistische Gedichte.