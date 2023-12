Özcan Cosar: "Ich liebe es Menschen zum Lachen zu bringen"

Lachen in Momenten großer Trauer kann helfen, das weiß Comedian Özcan Cosar wahrscheinlich mit am besten. Egal wo er hinkommt, versucht er die Menschen zum Lachen zu bringen. Auch kurz nach dem Tod seines Vaters stand er wieder auf der Bühne. Comedian ist sein Traumberuf und seine Berufung, denn er will auch in schweren Zeiten Ablenkung bieten.

Seinen beiden Kindern gibt Özcan in Sachen Witze machen aber auch mit: "Merkt euch immer eins: Es ist nur witzig, wenn es beide witzig finden. Also nicht nur, wenn ihr das lustig findet". Die Zwei versuchen sich wie ihr Papa am Witze reißen, werden manchmal aber auch übermütig, deshalb ist es ihm wichtig, da eine Message mitzugeben.

Abonnieren Sie unseren Podcast!

Im SWR4 Promitalk führt Moderator Jörg Assenheimer sehr persönliche Interviews mit Stars und Prominenten - unterhaltsam, emotional und jede Woche neu.