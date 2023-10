per Mail teilen

Die Country-Band Truck Stop begeistert das Publikum auf dem SWR4 Festival in Hüfingen im Schwarzwald-Baar-Kreis mit neuen und alten Hits wie "Take It Easy, altes Haus" und "Wilder Westen". Hier gibt es noch mal ein paar Lieder zum zu Hause genießen und feiern. Apropos feiern: Die Hamburger feiern 2023 ihr 50-jähriges Band-Jubiläum.