Fußball-Trainerlegende Klaus Schlappner ist Vater des Erfolgs beim "Wunder Waldhof" vor 40 Jahren. Aber vor allem ist er Kurpfälzer und mächtig stolz auf seine Heimat und den Dialekt, wie er im Interview verrät.

Klaus Schlappner - Vater des Erfolgs von Waldhof Mannheim

Der ehemalige Trainer von SV Waldhof Mannheim erzählt im Interview vom Aufstieg des Fußballvereins in die erste Bundesliga und der großen Euphorie, die das in der Region Kurpfalz ausgelöst hat. Die Reaktion von Trainer-Urgestein Otto Rehhagel auf den Bundesliganeuling und gelernten Elektriker Schlappner fiel damals zunächst überraschend aus.

"Schlappi" rechnet mit der Nationalmannschaft und Hansi Flick ab

Der Trainer mit dem Pepitahut aus Lampertheim in Hessen macht keinen Hehl daraus, was er von der verkorksten Weltmeisterschaft 2022 in Katar und von Nationaltrainer Hansi Flick hält. Der 83-jährige Schlappner rechnet mit der blamablen Leistung und der Einstellung der Nationalspieler ab: "Erst mal alle in einen Raum, Türe abschließen und Tacheles reden!"

Abonnieren Sie unseren Podcast!

Im SWR4 Promitalk führt Moderator Jörg Assenheimer sehr persönliche Interviews mit Stars und Prominenten - unterhaltsam, emotional und jede Woche neu.