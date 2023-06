Jochen Busse: Die Deutschen machen ihren Humor kaputt

per Mail teilen

"Wokeness*" macht Humor kaputt – so sieht‘s zumindest der Humor-Veteran und Schauspieler Jochen Busse: "Man darf nichts mehr, wir machen den Humor kaputt". Außerdem spricht er im Interview über seinen größten Publikumserfolg an der Seite von Rudi Carrell "7 Tage, 7 Köpfe" und sagt: "So richtig wohlgefühlt hab ich mich da nie".

Und er hat in die Zukunft schauen lassen - er erzählt im Gespräch mit Jörg Assenheimer, dass er 103 Jahre alt werden und mit 96 noch auf der Bühne stehen wird. Das alles hat ihm eine Wahrsagerin prophezeit und ein Mönch auf Sri Lanka sogar bestätigt.

Da muss sich dann Entertainer Hugo Egon Balder warm anziehen, denn mit ihm zusammen steht Jochen Busse im Theaterstück "Komplexe Väter" auf der Bühne. Die beiden spielen darin die Rollen von alt gewordenen Vätern.

*Unter Wokeness versteht man hohe Sensibilität für Diskriminierungen. Das kann zum Beispiel rassistische oder sexisistische Diskriminierung sein, soziale Ungleichheit.