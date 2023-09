Ina Müller: "Sei professionell und hab Bock!"

per Mail teilen

Die Moderatorin spricht im Interview über die vielen Highlights ihrer Late-Night-Show "Inas Nacht". Ein Beispiel ist der Besuch von Talk-Gast Reinhold Messner, der auch schon im SWR4 Promitalk zu Gast war. Besonders beeindruckend fand sie die Erscheinung, die Geschichten und das etwas "fluffigere" Interview mit dem "Bergsteige-Gott": "Der Mann, von dem sogar der Yeti sagt, dass es ihn wirklich gibt, ist einfach schlau mit dem, was er sagt."

Außerdem verrät sie Jörg Assenheimer, welchen Tipp sie ihren Gesprächspartnern immer gibt und was ihr am Job als pharmazeutisch-technische Assistentin in der Apotheke besonders gefallen hat.

Abonnieren Sie unseren Podcast!

Im SWR4 Promitalk führt Moderator Jörg Assenheimer sehr persönliche Interviews mit Stars und Prominenten - unterhaltsam, emotional und jede Woche neu.