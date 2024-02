Heiko Ruprecht will nicht der Held in Weiß sein

per Mail teilen

Heiko Ruprecht ist vielen als Hans Gruber aus "Der Bergdoktor" fast so vertraut wie ein Familienmitglied. Im Gespräch mit Jörg Assenheimer erzählt er, wie er selbst beim Einkauf im Bäcker mit einem Fan den weiteren Weg bespricht, den seine Figur aus der ZDF-Kultserie nun einschlagen soll. Rollen-Neid kennt Heiko Ruprecht übrigens nicht: Den Bergdoktor selbst, den Helden in Weiß, möchte er gar nicht unbedingt spielen. Dann doch lieber den Unperfekten, da fände sich schließlich auch jeder ein wenig selbst wieder.

Aber Heiko Ruprecht ist nicht nur TV-Star, sondern auch ein echtes Bühnentier – er liebt das Theater! Aktuell spielt er in einem Zwei-Personen-Stück einen Autisten, der tanzen lernen will. Ob nun Kamera oder Bühne: Heiko Ruprecht will auch künftig nicht ohne das eine oder das andere.

Im SWR4 Promitalk führt Moderator Jörg Assenheimer sehr persönliche Interviews mit Stars und Prominenten - unterhaltsam, emotional und jede Woche neu.