Hans Klok: Darum ist Las Vegas so gefährlich

Hans Klok ist der schnellste Zauberer der Welt. Er ließ Elefanten verschwinden und Glühbirnen schweben. Im Interview spricht der Niederländer über die Anfänge mit dem Zauberkasten, den unerklärlichen Trick von Uri Geller und die extreme Absturzgefahr in Las Vegas.

Der Magier verzaubert aber nicht nur das Publikum in den USA. Ab Mai 2023 wird er mit seiner Show "Live from Las Vegas" auch in Deutschland unterwegs sein.

