Schauspieler Hans-Jochen Wagner stammt aus Gönningen in der Nähe von Reutlingen und liebt die Schwäbische Alb. Es ist seine Sehnsuchtsregion. Heute lebt er in Berlin und ist einer der gefragtesten Schauspieler in Deutschland.

Angefangen hat seine Karriere am Burgtheater in Wien. Seit 2017 ist er Tatort-Kommissar und ermittelt mit Schauspiel-Kollegin Eva Löbau von Freiburg aus im Schwarzwald.

Hans-Jochen Wagners neustes Film-Projekt ist der investigative Spielfilm "Am Abgrund", der von der vierteiligen Dokuserie "Kampf um Rohstoffe – Am Abgrund" begleitet wird. Im Promitalk mit Jörg Assenheimer spricht er von den Dreharbeiten und seinen Eindrücken aus Georgien.

Im SWR4 Promitalk führt Moderator Jörg Assenheimer sehr persönliche Interviews mit Stars und Prominenten - unterhaltsam, emotional und jede Woche neu.