Dennis Wilms: "Ich möchte nur noch das tun, was ich wirklich will"

per Mail teilen

Dennis Wilms hat einen langen Weg im Rampenlicht hinter sich. In der Kindersendung "Tigerenten Club" war er der "Gottschalk für Kinder", danach moderierte der gebürtige Kieler Wissensshows wie "Planet Wissen" oder "Odysso". Doch damit sei jetzt Schluss, erklärt Wilms im Interview mit SWR4 Moderator Jörg Assenheimer.



Es ist einfach wahnsinnig anstrengend immer alles wissen zu müssen.



Vielmehr möchte er sich jetzt seiner großen Liebe Musik widmen und nur noch das tun, worauf er Lust hat. Musik spielte schon vor seiner TV-Karriere eine große Rolle, als der "moderierende Sänger" in den 1990ern mit seiner Band einen Musikwettbewerb gewann. Wilms hat keine Lust mehr Wissenschaftssendungen zu moderieren, würde aber künftig gerne wieder fürs Fernsehen arbeiten.

Neben dem Schlager ist Dennis Wilms auch in seinem Podcast mit der Köchin und Buchautorin Cornelia Poletto sehr präsent. Dabei geht es um eine weitere Leidenschaft des 48-Jährigen: das Kochen — und zwar am liebsten Pasta, gesund und in allen Variationen.

Im SWR4 Promitalk führt Moderator Jörg Assenheimer sehr persönliche Interviews mit Stars und Prominenten - unterhaltsam, emotional und jede Woche neu.